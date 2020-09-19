تأجيل دعوى وقف انتخابات مجلس النواب لـ 26 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من النائب البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، والتي طالب فيها بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2021، لجلسة 26 سبتمبر الجاري.

وطالب السادات في دعواه التي حملت رقم 56183 لسنة 74 قضائية، بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2021، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.

وذكر السادات في دعواه أنه يتمتع بالشروط الموجبة لمباشرة حقوقه السياسية بجمهورية مصر العربية ولا يوجد أي مانع من مباشرته لتلك الحقوق في ضوء ما ينص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف أن عضويته أسقطت من مجلس النواب بتاريخ 23 يناير 2017، وذلك للإخلال بواجبات العضوية، مضيفا أنه "كان من المعلوم أن ذلك القرار المعيب بالإسقاط قد استند كما قيل إلى إطلاع الغير على قانون الجمعيات الأهلية، الذي كان مشروعاً منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت".