بقيمة 2.5 مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب وينفذ 168 حكمًا قضائيًا متنوعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 6 قضايا تهريب، أبرزها أمتعة شخصية وأدوات ومعدات رياضية – قطع غيار ماكينات جديدة بلغت القيمة والتعويض المالي فيها قرابة 2.5 مليون جنيه، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

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وفي مجال الأمن العام، ضبط 31 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفة صيد، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات سائقين، مخالفات مسطح مائي، عدم ارتداء كمامة – تلوث، و767 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ عدد 168 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما أسفرت الجهود عن مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، عن ضبط 1 قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.