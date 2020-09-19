دافعت عن طفلتيها.. حبس مهندس بتهمة قتل زوجته في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة شرق القاهرة، بحبس مهندس 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زوجته في عين شمس.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليها "أميرة. ا" عن تعرضها لضرب مبرح من زوجها وإصابتها بكدمات وكسور وسحجات متفرقة في الجسد بالإضافة لحبسها في المنزل دون علاج.

وكشفت التحقيقات أنه نشبت مشاجرة بين المتهم وزوجته إثر محاولته التعدي على طفلتيه بالضرب، فتصدت له لصغر سنهما - أقل من 3 سنوات - فانهال عليها بالضرب المبرح ثم أغلق عليها المنزل من الخارج وتركها تنزف حتى استغاثت بأحد الجيران وتم نقلها للمستشفى، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

وصرحت النيابة لتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الحادث وملابساته، وصرحت بدفنها، كما طلبت التحريات حول الحادث.