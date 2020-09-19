الداخلية: ضبط 1089 تاجر مخدرات و2439 قضية آثار خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

داهم ضباط مكافحة المخدرات البؤر الإجرامية، وأوكار الكيف خلال أسبوع بمختلف المحافظات لضبط كافة صور الخروج عن القانون، وتجفيف منابعها للحماية الشباب من براثن الإدمان.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 1039 قضية اتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1098 متهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت 391,709 كيلو جرام، كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت 167205,399كيلو جرام،19 كيلو هيروين و43 كيلو استروكس و38703 قرص مخدر مختلف الأنواع.

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على جانب آخر نظمت الإدارة العامة للمرور حملات لضبط المخالفات وأسفرت عن ضبط 245619 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها 37452 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 61 قيادة تحت تأثير مخدر، 5922 موقف عشوائي.

وفى مجال أمن الموانئ: ضبط 8 قضايا تهريب بضائع – مستحضرات تجميل، و59 قضية متنوعة من أبرزها جنحة مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب.

وفى مجال الأمن السياحي: ضبط 2439 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.