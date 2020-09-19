محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأسفرت الجهود خلال أسبوع في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا عن ضبط 6086 قضية تموينية متنوعة، و146 قضية مقاهٍ مخالفة لقرار الغلق، وغلق 2078 محلًا مخالفًا لمواعيد الغلق، و5 أماكن أنشطة تعليمية، وتجمعات طلابية مراكز للدروس الخاصة، و16834 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات الوقائية.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية X أسبوع.. غلق 2078 محلًا مخالفًا و16 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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