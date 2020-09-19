مصر | تأجيل محاكمة عامل رخام بتهمة قتل ضابط في مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة عامل رخام بتهمة قتل ضابط في مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، تأجيل محاكمة المتهم "ملاك.م" في اتهامه بقتل ضابط شرطة عمدًا بمصر القديمة، لجلسة 19 أكتوبر.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.

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وأسندت النيابة للمتهم "ملاك.م"، عامل رخام، تهمة قتل المجني عليه "م.س" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم وصمم على قتل أيًا من رجال الشرطة، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، وبحث عن ضحية من عناصر القوات الشرطية حتى أبصر المجني عليه، فأشهر في مواجهته سلاحه الأبيض وطعنه طعنة نافذة، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتي أودت بحياته.

واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي إحراز بدون ترخيص سلاح ناري "مششخن" "مسدس فرد الإطلاق"، كما أحرز المتهم عدد من الطلقات النارية تستخدم في السلاح المذكور.

وكما شرع المتهم في سرقة السلاح الميري والطلقات النارية الخاصة بالمجني عليه، إلا أن أثر جريمته قد خاب بضبطه متلبسا بجريمته.