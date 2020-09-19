مصر | بعد إثبات تحاليل الـ "DNA".. القبض على مغتصب فتاة الدقهلية

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد إثبات تحاليل الـ "DNA".. القبض على مغتصب فتاة الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت أمل عبد الحميد، الفتاة المعتدي عليها كرها عنها، بمحافظة الدقهلية عن سعادتها بعد إثبات تحاليل البصمة الوراثية "DNA" أن طفلتها نجلة المتهم.

وأضافت أمل عبد الحميد إلى الخليج 365 أن المتهم تمكنت قوات الشرطة من القبض عليه بعد هروبه وإختبائه بمنزل عمه، مواصلة" كنت متأكدة من نتيجة التحاليل، الحمد لله، وبشكر القضاء العادل أنه رجعلي حقي وحق بنتي، مش عايزة غير أنه يتحبس علشان يكون عبرة لأي واحد يعمل زيه".

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وكانت وحدة الرصد والتحليل بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام»، رصدت خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات للفتاة المدعوة «أمل عبد الحميد» بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام ٢٠١٨ عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على المستشار «النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة.

وتبين حفظ الجنحة التي كانت قد أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدي عليها خلال مارس عام ٢٠١٨؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أية علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب -وليست بكرًا- منذ فترة تعذر تحديدها، وكذا لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة.

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وفي غضون شهر يونيه الماضي، حررت الشاكية محضرًا آخر -بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، طلبت سماع شهادته وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخذوة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه.

شاهد على الواقعة

وعليه استمعت «النيابة العامة» إليها وإلى شاهد الواقعة الذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته، فأمر المستشار «النائب العام» بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة.

ويومَ الأحد الموافق الثاني عشر من شهر يوليه الجاري تمكنت الشرطة نفاذًا لأمر «النيابة العامة» من ضبط المتهم، وأمرت «النيابة العامة» عقب استجوابه بحجزه وعرضه صباح غدٍ على «مصلحة الطب الشرعي» لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها الشاكية، وجارٍ استكمال التحقيقات.

النيابة العامة تُحقق

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال صديق المتهم الذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته أمل عبد الحميد، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته، كما أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم بعد أن تم عرضه على الطب الشرعى وتوقيع تحليل ( D N A) البصمة الوراثية للشاب، مع الطفلة لبيان مدى مطابقتهم معا.