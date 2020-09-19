مصر | تأييد حبس فتاة التيك توك منار سامي 3 سنوات

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تأييد حبس فتاة التيك توك منار سامي 3 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت المحكمة الاقتصادية بطنطا، اليوم السبت، في ثاني جلسات استئناف قضية منار سامي المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، بمحافظة القليوبية، والمتهمة بالتحريض على الفسق والفجور، وبث فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة، بتأييد الحكم بحبسها 3 سنوات مع الشغل.

وكانت المحكمة الاقتصادية بطنطا قضت، بمعاقبة المتهمة منار سامي في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة و20 ألف لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف جنيه غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.

وتعود أحداث القضية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، القبض على المتهمة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الآداب، بعد تقدم بلاغات ضدها، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشه للحياء العام بقصد التحريض على الفسق والفجور، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق، وتم إحالتها إلى محكمة جنح طنطا الاقتصادية.