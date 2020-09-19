أخبار مصر | برلمانية: المواطن خط أحمر.. والدولة تحافظ على أرواح أبنائها

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: المواطن خط أحمر.. والدولة تحافظ على أرواح أبنائها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بدور المخابرات العامة المصرية في تحرير المصريين العائدين من ليبيا، مؤكدة أن الدولة المصرية تحافظ على أرواح أبنائها في كل مكان.
وأضافت "درويش"، في بيان، أن المخابرات المصرية قامت هي والسلطات الليبية بتحرير 6 عمال مصريين بعد احتجازهم من قبل عناصر إجرامية في الاتجار بالبشر بمنطقة بني وليد جنوب غرب ليبيا وطلب فدية بلغت 30 ألف دينار عن كل واحد منه.
وأكدت مساعد رئيس الحزب، أن الرئيس السيسي أعطى تكليفات للسلطات المصرية بتحرير العمال المختطفين فى أسرع وقت وتحريرهم وإعادتهم إلى البلاد سالمين غانمين، لافته إلى أن الرئيس يعطي اهتماما كبيرا للمواطن المصري والحفاظ على كرامت المصريين في بقاع الأرض.
وتابعت وكيل لجنة القوى العاملة، أن كرامة المصريين خط أحمر والرئيس السيسي لن يسمح بإهانة اى مصري فى اى دولة فى العالم ودائما يحافظ على كرامة العمال، وحرصها على تأمين رعايها بالداخل والخارج.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 87958 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 101772 حالة من ضمنهم 87958 حالة تم شفاؤها، و5733 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.