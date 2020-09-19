أخبار مصر | "الوفد": المركز الإعلامي للحزب هو الجهة الموثوقة لنشر الأخبار

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "الوفد": المركز الإعلامي للحزب هو الجهة الموثوقة لنشر الأخبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، دعمه لاستمرار الوفد ضمن قائمة التحالف في انتخابات مجلس النواب 2020.

وقال سكرتير عام الوفد، إن ما نشر على لسانه مخالفا لذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، وإن هذه الأقوال المنسوبة إليه مخالفة للواقع والحقيقة.

وشدد بدراوي، على وسائل الإعلام المختلفة ونشطاء التواصل الاجتماعي أخذ الأخبار والمعلومات الموثقة من المركز الإعلامي للحزب الجهة الوحيدة المخول لها التصريح باسم الوفد.

"الوفد" يؤكد على المشاركة في الانتخابات البرلمانية ضمن القائمة الوطنية

وكان قد التقى المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، النائب فؤاد بدراوي السكرتير العام للوفد، وبحثا سبل مواجهة الأزمة الحالية بالحزب، واتفقا على أهمية الحفاظ على استقرار الوفد في هذا الوقت لما يتعرض له الوطن ولمصلحة مصر العليا، والتأكيد على المشاركة في الانتخابات البرلمانية بالقائمة الوطنية، وحضر اللقاء الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الوفد.

وأكد أغلبية أعضاء الهيئة العليا من جديد على القرارات السابقة للهيئة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية، وذلك برسائل كتابية جديدة، تغليبا للمصلحة العليا للبلاد والوفد.

والموقعين هم الآتي أسمائهم:

١ - بهاء أبو شقة

٢- فؤاد بدراوي

٣- مصطفى الطويل

٤- مصطفى الفقى

٥-سليمان وهدان

٦- عبد العزيز النحاس

٧ - هاني سرى الدين

٨- خالد قنديل

٩- فيصل الجمال

١٠- رضا أدوار

١١- محمد بركات

١٢- وجدي زين الدين

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١٣ - هاني اباظة

١٤- حمدي قوطة

١٥- حسنى حافظ

١٦ - على شعيب

١٧- طارق تهامي

١٨ - محمد فؤاد

١٩ - محمد البدري

٢٠- محمد مدينة

٢١ - سعيد ضيف الله

٢٢- أشرف على الدين

٢٣ - جمال شحاتة

٢٤ - إبراهيم الشريف

٢٥ - عيد هيكل

٢٦ - احمد رائف

٢٧ - أنور بهادر

٢٨ - سفير نور

٢٩ - عمرو أبو اليزيد

٣٠ - محمد الميرغني

٣١ - عبد السلام الشيخ

٣٢ - نبيل عبد الله