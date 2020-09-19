أخبار مصر | برلماني: الصعيد والبحر الأحمر لم يعرفا المشروعات البترولية العملاقة إلا مع السيسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: الصعيد والبحر الأحمر لم يعرفا المشروعات البترولية العملاقة إلا مع السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه الكبير بالمشروعات التنموية والعملاقة في مختلف محافظات الصعيد وفي جميع المجالات، مؤكدا أن الصعيد والبحر الأحمر لم يعرفا المشروعات البترولية العملاقة إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "الشريف" في بيان، اليوم، أن أكبر دليل على ذلك ما تشهده منطقة الصعيد حاليا من اهتمام ضمن خطة التنمية المستدامة لمصر التي تنفذها الحكومة وتدعمها القيادة السياسية والتي تبدو واضحا بقوة في حجم المشروعات المنفذة والاستثمارات المخصصة موجها التحية والتقدير لوزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لنجاحه في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتكثيف للأنشطة البترولية المتنوعة في الصعيد والبحر الأحمر من خلال شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول.

وأشاد النائب بتصريحات المهندس طارق الملا عن أهم مؤشرات النشاط البترولي خلال 2020 - 2019 بمنطقة البحر الأحمر والصعيد والتي تمثلت في صدور 3 قوانين لاتفاقيات بترولية مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر وتنفيذ عدد من مشروعات التكرير بالصعيد من أجل زيادة إنتاج المنتجات البترولية من البنزين والسولار والتوسع فى مشروعات أنشطة الغاز الطبيعى للمنازل سواء من خلال خطوط الغاز أو من خلال إمداد المناطق التى لم يصلها خط غاز رئيسى بالغاز المضغوط وتحديث وتطوير البنية الأساسية لشبكة خطوط الأنابيب لسهولة النقل وتأمين الإمدادات وتقليل الاعتماد على النقل باللوارى اضافة الى ان الاكتشافات الجديدة رفعت معدلات الإنتاج بنحو 5% وإضافة احتياطيات جديدة مؤكدة بهذه الحقول بلغت 85 مليون برميل قابل للاستخراج وبلغ إجمالى الإنتاج اليومى خلال العام المالى حوالى 23 ألف برميل كما بلغ إنتاج البوتاجاز 4252 طن بالإضافة إلى 2360 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

ووجه عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للجيولوجيى علاء البطل رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول وجميع القيادات والعاملين بالشركة على ماحققوه من انجازات كبيرة وزيادة مطردة فى حجم أعمال الشركة وتنفيذ مشروعاتها لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة منهية المرحلة الأولى بالمشروع المشترك لتجميع البيانات فى البحر الأحمر وبذلك يكون المشروع قد حقق خلال هذا العام الهدف منه وهو وضع البحر الأحمر على خريطة البحث الاستكشاف وإبرام ثلاث اتفاقيات جديدة ووصول عدد الآبار الاستكشافية التى تم حفرها بنطاق أعمال شركة جنوب الوادى الى 7 آبار حقق اثنان منها كشفين جديدين، وذلك بحقول "جيسوم وطويلة" وحقل "بتروملاحة" بخليج السويس، وأسهمت فى رفع معدلات الإنتاج بنحو 5% وإضافة احتياطيات جديدة، مؤكدة بهذه الحقول بلغت 85 مليون برميل قابل للاستخراج اضافة الى نجاح الشركة فى استكمال مشروع توصيل الغاز الطبيعى إلى الصعيد وتوصيله لحوالى 153 ألف عميل ليصل إجمالى المشتركين إلى 3ر1 مليون عميل منزلى اضافة الى عملاء النشاط التجارى والصناعى وهو ما يسهم بلا شك فى تحقيق رؤية القيادة السياسية للتنمية الشاملة بصعيد مصر وإحداث نقلة نوعية فى الأوضاع المعيشية للمواطنين بها.