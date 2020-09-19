شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح محتمل يتظلم لـ«لجنة الانتخابات» بالدقهلية: تم التلاعب برقمي بكشف المرشحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم أشرف أبوالعلا، المرشح المحتمل لانتخابات النواب عن دائرة دكرنس بمحافظة الدقهلية، بتظلم للجنة العليا للانتخابات، اليوم، يتظلم فيها من نقل اسمه من «رقم 2» إلى «رقم 4» في كشف المتقدمين للانتخابات في دائرة «دكرنس – بني عبيد – شربين» .

وقال «أبوالعلا» للمصري اليوم: «إنتظرت أكثر من 12 ساعة بالشارع أمام مقر لجنة تقديم طلبات الترشح ومقرها محكمة المنصورة الإبتدائية للحصول على رقم متقدم في كشف المرشحين وتمكنت بعد عناء من الحصول على رقم 2 في كشوف المترشحين بدائرة (دكرنس – بنى عبيد – شربين).

وتابع: «أنهيت كافة الأوراق اللازمة لقبول ترشحى وصورت اسمي بالرقم الذي حصلت عليه والرمز الإنتخابى من على شاشة الكمبيوتر التي يتم إدخال البيانات من خلالها، إلا أنني فوجئت بعدها بإعلان اللجنة العليا بأن اسمى رقم 4 بالكشف وأن مرشح حزب الشعب الجمهورى بنفس الدائرة حصل على رقم 2».

وأضاف «ماحدث هو تلاعب بالكشوف بعد انتهاء التقديم اليوم الأول بحيث تم تمكين مرشحى الائتلاف بالحصول على الأرقام الثلاثة الأولى واتخذت المسلك القانوني والرسمي لاستعادة حقي، وتقدمت بتظلم إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية وبه صورة الكشوف وقت التقدم، والترتيب والصفة مدون عليها الترتيب والتوقيت والساعة من خلال شاشة الكمبيوتر المدون عليها أسماء المترشحين، كما اننى قمت بتحرير محضر بالواقعة بقسم ثانى المنصورة لإثبات حالة بما حدث فهذا تلاعب صريح لاترضى عنه الدولة ويعطى انطباع سيء عن العملية الانتخابية من بدايتها»

وشهدت الأوقات الأولي لفتح باب الترشح صراع كبير من أجل الحصول على رقم 1 و2 في كشوف المترشحين في الدقهلية، ونشبت مشاجرات بين المرشحين وأنصارهم أمام اللجنة «

وأكدت مصادر باللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية أن اللجنة تتلقى جميع التظلمات ويتم دراستها قانونا والرد عليها في الوقت المحدد لإعلان نتيجة التظلمات «

وعلى الصعيد نفسه واصلت اللجنة القضائية المشرفة على تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب في الدقهلية، اليوم، تلقي طلبات الراغبين في الترشيح بمقر اللجنة في محكمة المنصورة الابتدائية .

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وتشكلت اللجنة برئاسة المستشار تامر الخطيب وعضوية كل من المستشار أحمد السعيد، والمستشار علاء السعدني والمستشار محمود إسماعيل والمستشار محمد واعر.