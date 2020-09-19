شكرا لقرائتكم خبر عن نواب الاسكندرية القدامى يتصدرون المشهد فى الترشح لخوض انتخابات ٢٠٢٠ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص عدد كبير من أعضاء البرلمان السابقين على تقديم اوراق ترشحهم لخوض منافسات الانتخابات البرلمانية 2020 على دوائر الإسكندرية المختلفة والتي يبلغ عددها 6 دوائر، وذلك من أجل الاحتفاظ بمقاعدهم .

وفى دائرة المنتزة تقدمت النائبة البرلمانية السابقة المهندسة مي محمود والنائب السابق سامح السايح، النائب السابق أبوالعباس فرحات.

وفى دائرة الرمل تقدم النواب السابقين عفيفي إبراهيم عفيفي، وزميلته في ذات الدائرة النائبة البرلمانية السابقة الهام المنشاوي وعمرالغنيمي.

وفى محرم بك تقدم كلا من هيثم الحريري وعمرو كمال الدين باوراق ترشحهما لخوض المنافسات فيما تقدم النائب السابق رزق راغب ضيف الله عن دائرة الدخيلة،و معه والنائب السابق مصطفي جمعة الطلخاوى.

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وتقدم النائب السابق طارق السيد عن دائرة سيدى جابر. فيما قرر ناىب واحد فقط عدم خوص المنافسات وهو المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة السابق بمجلس الشعب.

يشار إلى ان الاسكندرية تضم 6 دوائرة انتخابية وجاء توزيع المرشحين المحتملين تلذين تقدموا بأوراقهم حتى الان كالتالى :

تقدم عدد «52» مرشحا بدائرة المنتزه، وعدد 28 مرشحا بدائرة الرمل، و13 مرشحا بدائرة سيدي جابر، و20 مرشحا بدائرة محرم بك، و4 مرشحين بدائرة العطارين و22 مرشحا بدائرة الدخيلة.

قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات في الإسكندرية اليوم السبت، إن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية للانتخابات البرلمانية 2020 حتى الآن في اليوم الثالث اثنين مرشحين فقط وبلغ اجمالى من تقدموا باوراقهم على مدار 3 أيام، ١٣٩ مرشحا وذلك بعد ما تقدم 128 مرشح في اليوم الأول و9 مرشحين في اليوم الثاني، ومرشحين اثنين فقط حتى منتصف اليوم الثالث.