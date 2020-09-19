شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الشرقية يحصدون 5 مقاعد ببرلمان الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، فوز الطليع على سعد عطية بمنصب وكيل برلمان طلائع الجمهورية، عقب حصوله على 97 صوتاً مقابل 95 صوتا لأقرب منافسيه.

كما أعلن في بيان، السبت، فوز الطليعة رحمة الحنفى بمنصب رئيس وزراء برلمان طلائع الجمهورية، وفوز الطليع أحمد رضا السباعي بمنصب رئيس لجنة الشؤون الصحية، وفوز الطليع زياد صالح الطحاوي بمنصب وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوي، وفوز الطليعة أسماء فهمي الصوالحي بمنصب وكيلة لجنة الشؤون العربية ببرلمان طلائع الجمهورية، مهنئاً ومقدماً الشكر للمشاركين من أعضاء برلمان الشباب والعاملين بالإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالمديرية لما قدموه من عمل دؤوب ومجهود استحقوا به الفوز بمقاعد هامة ببرلمان طلائع الجمهورية متمنيا لهم دوام التقدم والنجاح.

وهنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وكيل الوزارة لحصول أعضاء برلمان الطلائع على 5 مقاعد ببرلمان طلائع الجمهورية، وذلك عقب الانتهاء من العملية الإنتخابية لإختيار هيئة مكتب واللجان النوعية لبرلمان الطلائع على مستوى الجمهورية إلكترونياً، والتي نظمتها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 14 إلى 19سبتمبر الجاري بمسرح المدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية، بمشاركة 351 طليع وطليعة ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية، أعضاء النموذج الثانى للدولة المصرية والسلطة التنفيذية «مجلس الوزراء، وذلك وسط تنفيذ التدابير الاحترازية والضوابط العامة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة.

كما أشاد «غراب» بمجهودات مديرية الشباب والرياضة، وما قدمته من الأنشطة المتنوعة والمبادرات الرياضية، والحملات التوعوية لمختلف الفئات العمرية لتعريفهم بفيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، وكذلك تقديمها عروضاً لمواهب الطلائع والشباب، فضلاً عن ما قدمه أعضاء نادي الفتاه والمرأة من تنفيذ ورش عمل أون لاين.