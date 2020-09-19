شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يضبط 4 سيارات تسير عكس الاتجاه على طريق «بلبيس - مشتول السوق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن السير عكس الاتجاه جريمة في حق الوطن والمواطن يترتب عليه وقوع حوادث، ويتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء، جاء ذلك خلال زيارته لمركز ومدينة بلبيس للقاء عدد من المواطنين المتعدين على أراضي أملاك الدولة، لإسراع الخطى في إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون.

وخلال تفقد المحافظ لشوارع المدينة تمكن من ضبط 4 سيارات تسير عكس الاتجاة بطريق بلبيس مشتول السوق ، وأصدر توجيهاته لرجال المرور بإيقاف السيارات المخالفة وسحب رخص القيادة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجه محافظ الشرقية مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة، لإعادة الانضباط للشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين، مطالباً أصحاب السيارات بضرورة الالتزام بقواعد المرور واحترام القانون.