شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز 10 مدارس لتلقي طلبات التصالح من المواطنين بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على متابعة إجراءات تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بمدرستي أحمد عرابي وأبو ظبي الإعدادية والتي تم تجهيزهم لاستقبال طلبات مواطني مراكز ابو النمرس والبدرشين.

وقال محافظ الجيزة، إنه تم تجهيز ١٠ مدارس بالأحياء والمراكز التي تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين لتلقي طلبات الراغبين في التصالح للتسهيل عليهم وتفتيت الكثافات بالمراكز التكنولوجية حيث شملت المدارس التي تم تجهيزها مدرسة نجيب محفوظ ببولاق الدكرور ومدرسة أم المؤمنين الثانوية لمواطني أحياء الطالبية والعمرانية ومدرسة عمرو بن العاص الابتدائية المشتركة لحى جنوب الجيزة ومدرسة الصفا والمروة لمواطني حي الهرم ومدرسة احمد عرابي بشارع النيل بحي شمال الجيزة ومدرسة الاورمان الثانوية بنات بالعجوزة ومدرسة محمد فوزي الاعدادية لمواطني حي الوراق ومدرسة أوسيم الاعدادية لمركز أوسيم ومدرسة أبو ظبي الإعدادية المشتركة بمركز ابو النمرس ومدرسة أحمد عرابي بمركز البدرشين والمركز الثقافي بالحوامدية.

أكد المحافظ أنه تم تجهيز المدارس بالفراشة اللازمة من تندات وكراسي كما تم نقل عدد كافي من العاملين والحواسب الآلية للمدرسة، لإنهاء كافة المعاملات والإجراءات من مكان واحد للتيسير على المواطنين وسرعه إنجاز مصالحهم.

وأشار إلى أنه تم وضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح ورسوم الفحص وتطبيق قرار التخفيض طبقاً للقيم الواردة بقرارات المحافظة كما وجه بتخصيص موظفين بكل مدرسة من المدارس التي تم تجهيزها للرد على استفسارات المواطنين لتسهيل الإجراءات عليهم، مشدداً على التعامل الجيد مع المواطنين وسرعه إنجاز طلباتهم.

وخلال الجولة شدد على رؤساء مراكز أبو النمرس والحوامدية والبدرشين بالتواجد على مدار اليوم بمدارس تلقى طلبات التصالح لإزالة أي معوقات تواجه المواطنين والرد على استفساراتهم.

كما حرص على الاستماع إلى آراء المواطنين وأبرز المعوقات التي تواجههم ونسب التخفيض التي تم إقرارها.

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