شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: انخفاض في منسوب مياه النيل وإن كانت المستويات أعلي من العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت تقارير إعلامية سودانية أن نهر النيل شهد انخفاضا في منسوب المياه، حيث بلغ منسوب النيل الرئيسي اليوم 15.68 سم بانخفاض 6 سم عن الأمس وارتفاع 96 سم عن العام الماضي فيما بلغ منسوب نهر عطبرة اليوم 14.60سم بانخفاض 28 سم عن الأمس وارتفاع 52 سم عن العام الماضي، وأشارت غرفة عمليات الدفاع المدنى بولاية نهر النيل بالسودان لهدوء الأحوال بكل محليات الولاية.

وطمأن معتصم العوض المدير التنفيذي لتأهيل الخزانات بوزارة الري السودانية المواطنين السودانيين بأن مناسيب النيل بدأت بالانخفاض، وأنه خلال الأربعة أيام القادمة سيتوالى الانخفاض بولايتي الخرطوم ونهر النيل مبيناً أن مناسيب النيل الأزرق سجلت إنخفاضاً ملحوظاً حيث بلغت 575 مليون متر مكعب مقارنة بـ 950 مليون متر مكعب عند الزروة معلناً كذلك إنخفاض مناسيب نهر عطبرة اليوم إلى 160 مليون متر مكعب مقارنة ب: 450 مليون متر مكعب عند الزروة.

وقال العوض في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا لطوارئ الخريف مساء أمس الجمعة «إن وزارة الري السودانية ظلت وقبل الفيضان تصدر باستمرار نشرات يومية لمستوى مناسيب النيل وتحذر المواطنين بالابتعاد عن مناطق الخطر موضحا أن وزارة الري ظلت كذلك تقوم بحجز الموجات العالية للفيضانات بالسدود.

وأعلنت اللجنة العليا لطوارئ الخريف بالسودان أن كل ولايات السودان أصبحت الآن متأثرة بالفيضانات والسيول والخرطوم اكثر الولايات تضررا.