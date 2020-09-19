شكرا لقرائتكم خبر عن «مشكاة نور للعلم» توفّر 8 آلاف قطعة ملابس الأسر الأكثر احتياجًا في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد محافظة الأقصر، لتنظيم أكبر معرض ملابس للأطفال والرجال والنساء، ضمن خطة مؤسسة «مشكاة نور» لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لدعم المحتاجين، والأسر الأولي بالرعاية.

وأوضحت الدكتورة نور الهدى الجمّال، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، في بيان، السبت، أنه جرى إطلاق برنامج «بيوت مستورة»، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة لغير القادرين والاهتمام بالشباب، وانطلاقًا من الدور المشترك الذي تقوم به الدولة في دعم جهود مؤسسات المجتمع المدني في تحسين مستوي المواطن المصري في القرى الأكثر احتياجا.

وذكرت أن من المقرر تنظيم أكبر معرض ملابس في الأقصر بإجمالي 8000 قطعة ملابس سيجري تقديمها مجانا، على مدار 10 أيام للقرى الأكثر احتياجا على مستوي محافظة الأقصر، بالتنسيق مع ما يقارب من 30 جمعية ومؤسسة خيرية.