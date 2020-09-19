شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع رأي «رائدات الأعمال»: أزمة كورونا أثرت سلبًا على المشروعات المتوسطة والصغيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المجلس القومي للمرأة اليوم نتائج استطلاع رأي صاحبات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن التحديات التي تواجهها بسبب انتشار جائجة كورونا، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة الصناعة.

وكشف الاستطلاع الذي حصلت المصري اليوم على نسخة منه أن 79% من أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغير أن أعمالهم تأثرت سلبيا بسبب أزمة كورونا، وعن السلبيات التي حدثت أوضحت 52% من المشاركات في الاستطلاع أن أكبر ما عانوه هو توقف النشاط بالكامل وانخفاض الإيرادات والمبيعات، بجانب توقف المنافذ التسويقية بسبب حظر التجوال، ما أدي إلى عدم القدرة على دفع الرواتب، وذكرت بعض المشاركات أن هناك إيجابيات في هذه الفترة أنها وفرت فرصة على التفكير في طرق مختلفة لتطوير المشروع.

وأشار 79%من عينة الاستطلاع إلى أن فترة انتشار فيروس كورونا ساهمت في الاتجاه إلى المنتج المحلي، بينما قالت 44% من المشاركات قالوا إنهم أنهوا النشاط نهائي في حين لجأت 36% إلى المنصات الإلكترونية لترويج المنتجاتهم، و43 % لجأوا لخفض أسعار المنتجات، وسيستمر انخفاض الأسعار في حالة استمرار تباعات أزمة كورونا حتى نهاية العام، وأوضحت 36% من المشاركات أن لديه النية لغلق مقار العمل، سواء بشكل كلي أو جزئي، والبعض سيتبنون إجراءات أمان وسلامة جديدة في حالة بقاء المقر، وزيادة ايام الإجازات.

وأغرب ثلثي المشاركات في الاستطلاع عن رغبتهم في الحصول على دعم تسويقي ومالي من جهات الدعم المختلفة، و55% أعربوا عن رغبتهم في الحصول على التسويق الإلكتروني وتدريب على إدارة الأزمات المالية وتدريب على التجارة الإلكترونية.

وأوصى الاستطلاع بأهمية توفير دعم فني وتقني لصاحبات المشروع مع التركيز على التدريبات الخاصة بالتجارة التسويق الإلكتروني، بجانب توفير تدريبات على كيفية اتباع الاجراءات الاحترازية لمساعدة السيدات للعودة إلى العمل، ذلك بالإضافة إلى توفير منصات للدعم، القروض الصغيرة لصاحبات الأعمال، وتخفيض مساهمات التأمينات الاجتماعية أو دفعها من قبل الحكومة، لتخفيف أعباء على العاملات، بجانب إمكانية الحصول على اعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة التي تمتكلها السيدات.

وأشارت التوصيات إلى أهمية تخفيض مصاريف تسجيل المشاريع للسيدات، بجانب إنشاء سوق للمواد الخام بأسعار مخفضة، وتنظيم معارض مشتركة بالمحافظات لتسويق المنتجات، بجانب توفير منصة الكترونية لتسويق منتجات صاحبات الاعمال، وانشاء منصة إلكترونية للربط والتشبيك بين رائدات الأعمال.

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