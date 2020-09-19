شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري في أسوان لتفقد أنظمة السد العالي والاستعداد للفيضانات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم، السبت، زيارة تفقدية لمحافظة أسوان برفقة اللواء أشرف عطية، محافظ اسوان.

وقام الوزير فور وصوله بتفقد أنظمة السد العالي وقنطرة المفيض وقناة مفيض توشكي لمتابعة التقدم في الأعمال الجاري تنفيذها والوقوف على جاهزية الأنظمة لاستقبال الفيضان بما يحافظ على كفاءة السد العالي وكذلك الوفاء بالاحتياجات المائية.

وتفقد الوزير محطات القياس وبوابات الطوارئ وقناة المفيض والأعمال الإنشائية الجارية وكذلك التي تم الانتهاء منها.

كما شهدت الزيارة تفقد عدد من مخرات السيول بمحافظة أسوان للتأكد من جاهزيتها لاستقبال كافة الأمطار المحتملة خلال الفترة الراهنة.

وقال وزير الموارد المائية والري إن الوزارة تقوم بعمل الصيانة الدورية لحوالي ١١٧ مخر سيل ورفع كفاءتهم، منها 26مخرا للسيول بمحافظة أسوان، وهو الأمر الذي يعكس موقع المحافظة الهام على خريطة السيول والتي توليها الدولة أهمية خاصة في اعمال الحماية من مخاطر السيول والتي بلغت تكلفتها خلال الست سنوات الماضية قرابة ال ٦٠٠ مليون جنيه، تنوعت ما بين ١٦ سد وحاجز ترابي بالإضافة إلى ٧ بحيرات صناعية في حين يجري تنفيذ نحو ١٦ سد وحاجز ترابي و١١ بحيرة صناعية لتعزيز من قدرة منظومة الحماية من أخطار السيول للزود عن المحافظة من اية اخطار، في حين بلغت الاستثمارات المخصصة لتطهير ورفع كفاءة هذه المخرات وشبكتي الترع والمصارف بالمحافظة نحو ٣٠ مليون جنيه سنويا.

وعلى صعيد رفع كفاءة الترع، وجه عبدالعاطي بسرعة الانتهاء من تبطين وإعادة تأهيل نحو ١١٤ كم من الترع المتعبة بالمحافظة بتكلفة تقارب ٣٠٠ مليون جنيه ضمن برنامج تأهيل ٢٠ ألف كم من الترع المتعبة على مستوى الجمهورية منهم ٧ آلاف كم كمرحلة أولى خلال عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ بتكلفة تقديرية ١٨ مليار جنيه.

وفي ذات السياق اطمئن سيادته على جاهزية محطات الرفع بالمحافظات والتي توليها الوزارة عناية خاصة، حيث تبلغ الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لصيانة ورفع كفاءة هذه المحطات لمواجهة أخطار السيول والوفاء بالاحتياجات المائية قرابة ال ٢٠ مليون جنيه.

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كما بلغت حجم الاستثمارات التي تم تخصيصها لمحافظة أسوان هذا العام لتنفيذ خطط الوزارة والارتقاء بمنظومة الموارد المائية والري بالمحافظة نحو مليار جنيه، وهو الأمر الذي يعكس أهمية محافظات الصعيد بوجه عام ومحافظة أسوان بوجه خاص على صعيد مخططات التنمية.

وفي نهاية الجولة التفقدية، اجتمع عبدالعاطي مع مهندسي الوزارة بأجهزتها المختلفة بالمسرح الروماني المكشوف وأكد على ضرورة رفع درجة الاستعداد والمرور الدوري على كافة محطات الرفع وشبكتي الترع والمصارف ومخرات السيول للتأكد من جاهزيتها.

وزير الري يتابع جاهزية المنشات المائية والاستعداد للفيضان والسيول في أسوان

وزير الري يتابع جاهزية المنشات المائية والاستعداد للفيضان والسيول في أسوان

وزير الري يتابع جاهزية المنشات المائية والاستعداد للفيضان والسيول في أسوان

وزير الري يتابع جاهزية المنشات المائية والاستعداد للفيضان والسيول في أسوان