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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 10 شروط للالتحاق بالمدن الجامعية 2020ـ 2021.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الجامعات المصرية مجموعة من الضوابط والقواعد للسكن فى المدن الجامعية خلال العام الدراسى 2020-2021، والتي يستعرضها ”الخليج 365” فى الإنفوجراف التالى لجمهور الطبلة.
ـ أن يكون الطالب "مقيد نظامى".
ـ أن يكون ناجحًا ومنقولاً للفرقة الأعلى بدون مواد "نظام الفصل الدراسى".
ـ أن يكون ناجحًا ومنقولاً للفرقة الأعلى بدون مواد "نظام الساعات المعتمدة".
ـ يستثنى من البند الثانى والثالث "الطلاب الوافدين بشرط وصول الموافقات الأمنية".
ـ أن يكون الطالب أو الطالبة غير مقيد من الخارج "مستنفذ مرات الرسوب".
ـ ألا يكون الطالب محولا من جامعات أخرى ويتساوى فى ذلك الجدد والقدامى.
ـ عدم توقيع عقوبة تأديبية من إدارة الجامعة أو الكلية على الطالب المقيد بها.
ـ عدم توقيع عقوبة تأديبية من المدن الجامعية على الطالب المقيد بها.
ـ ألا يكون الطالب متزوجا أو سبق له الزواج.
ـ ألا يكون الطالب مقيما بخارج النطاق الجغرافى المعمول بها 50 كم مربع.
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