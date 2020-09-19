شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 10 شروط للالتحاق بالمدن الجامعية 2020ـ 2021.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الجامعات المصرية مجموعة من الضوابط والقواعد للسكن فى المدن الجامعية خلال العام الدراسى 2020-2021، والتي يستعرضها ”الخليج 365” فى الإنفوجراف التالى لجمهور الطبلة.

ـ أن يكون الطالب "مقيد نظامى".

ـ أن يكون ناجحًا ومنقولاً للفرقة الأعلى بدون مواد "نظام الفصل الدراسى".

ـ أن يكون ناجحًا ومنقولاً للفرقة الأعلى بدون مواد "نظام الساعات المعتمدة".

ـ يستثنى من البند الثانى والثالث "الطلاب الوافدين بشرط وصول الموافقات الأمنية".

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ـ أن يكون الطالب أو الطالبة غير مقيد من الخارج "مستنفذ مرات الرسوب".

ـ ألا يكون الطالب محولا من جامعات أخرى ويتساوى فى ذلك الجدد والقدامى.

ـ عدم توقيع عقوبة تأديبية من إدارة الجامعة أو الكلية على الطالب المقيد بها.

ـ عدم توقيع عقوبة تأديبية من المدن الجامعية على الطالب المقيد بها.

ـ ألا يكون الطالب متزوجا أو سبق له الزواج.

ـ ألا يكون الطالب مقيما بخارج النطاق الجغرافى المعمول بها 50 كم مربع.



















