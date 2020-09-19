شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط قضايا رشوة وكسب غير مشروع بـ1.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (354) متهم ، وبحوزتهم (18) قطع أسلحة نارية ، وعدد (31) طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

وأسفرت الجهود عن مصرع وإصابة (2) عنصر إجرامى شديد الخطورة عقب تبادلهما إطلاق الأعيرة النارية مع القوات ، وضبط عدد (13) عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن (القليوبية – البحيرة – الشرقية – الإسماعيلية – المنيا - أسيوط) بإجمالى مضبوطات (33) قطعة سلاح (رشاش جرينوف – 11 بندقية آلية – 21 بندقية خرطوش - كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – 8,200 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – 15500 قرص مخدر) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "سرقة بالإكراه- سرقة متنوعة- سلاح نارى- خطف- قتل- شروع فى قتل– مخدرات"..كما أن البعض منهم محكوم عليه بالإعدام والسجن "المؤبد، 40 سنة، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط (513) قطعة سلاح نارى (56 بندقية آلية – 93 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 32مسدس– 332 فرد محلى الصنع – 1002 طلقة مختلفة الأعيرة – 1306 قطعة سلاح أبيض)، فضلاً عن ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلها (1 بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – 3 مسدس صوت – 5 بندقية رش - 427 طلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع).

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة عن ضبط (14) تشكيل عصابى ، ضموا (30) متهماً ، إرتكبوا (53) حادث سرقة متنوع، وضبط (134) قضية أحداث، وإعادة (8) سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (37) حادث (قتل عمد ، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، إنتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (53) متهماً، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (380354) حكم قضائى، بينها 1511 حكم جناية، و139623 حكم حبس.

ووجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية، نجحت في ضبط (8593 قضية تموينية متنوعة)،بينها ضبط (163) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (1991 إسطوانة بوتاجاز).. تقدر قيمة الغاز المدعم (268785) جنيه، وضبط (17) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (24420 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8413) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1091,459) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (285) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (262,548) طن ، وكذا ضبط (80) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (89,270) طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (77627) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (56845543) جنيه.

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وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (1671) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة على النحو التالى: (161) قضية ضرائب عامة، كشف (218) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (202) قضية فى مجال الجمارك ، (11) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (412) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (441) حكم قضائى، (206) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (12) قضية فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار فى النقد الإجنبى ، تحويلات مالية غير مشروعة ، توظيف أموال ، تهريب جمركى بضائع)، (8) قضايا فى مجالات (إستيلاء على المال العام، طلب رشوة، غسل أموال، كسب غير مشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (1300770720 جنيه مصرى) وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط (1384) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض- أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، بالإضافة إلى ضبط 4تشكيلات عصابية ضمت (8 متهمين) إرتكبوا (4) وقائع متنوعة، فيما تمكنت مباحث المصنفات من ضبط (106) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، ونجحت شرطة المسطحات المائية في ضبط (386) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (917) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (156) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ( التعدى بالردم ) ، (186) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (107) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (400) لنش سياحى.

وتمكنت الداخلية فى مجال مكافحة المخدرات من ضبط (1039) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1098) متهم بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (391,709 كيلو جرام)، وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (167205,399كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (19,644 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (43,217 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (2,419 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (618جرام و (38703) قرص مخدر مختلف الأنواع.

وأثمرت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك عن ضبط (7) قضية بإجمالى (8) متهم بمضبوطات بلغت (2,785طن، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (245619) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (37452 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 61 قيادة تحت تأثير مخدر ، 5922 موقف عشوائى، وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (8) قضايا تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (59) قضية متنوعة من أبرزها (جنحة مرورية ، دخول الدائرة الجمركية ، نصب، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (2439) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) تم ضبط (6086) قضية تموينية متنوعة، وضبط (146) قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق، وغلق (2078) محل مخالف لمواعيد الغلق، وغلق (5) أماكن (أنشطة تعليمية - تجمعات طلابية مراكز للدروس الخاصة)، وفى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط (عدد 16834 سائق نقل جماعى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.