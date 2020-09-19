شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آليات تفعيل مبادرة الموقف الائتمانى لمدينى النفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق مبادرة لتعديل الموقف الائتمانى وإلغاء القائمة السوداء ورفع حظر التعامل عن مدينى النفقة، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفى والتصالح فى جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم، فى حالة سداد المديونية والانتظام فى دفع النفقة.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن آليات تنفيذ المبادرة في نقاط محددة .

ـ التصالح فى جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضد مدينى النفقة، فى حالة سداد المديونية والانتظام فى دفعها.

ـ يستهدف صندوق نظام تأمين الأسرة حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لهم حياة كريمة.

ـ يتم صرف 67 مليون جنيه تقريبا شهرياً كـ"نفقة" للمستحقين البالغ عددهم 395 ألف مستفيد بأحكام قضائية.

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ـ هناك 245 ألف حكم نفقة بداية من 2004 وحتى 30 يونيو 2020 كما تم صرف 752 مليون جنيه للمستحقين خلال العام المالى الماضى 2019/2020

ـ الصرف يتم من خلال فروع البنك المختلفة المنتشرة فى كافة انحاء الجمهورية.

ـ يقوم بنك ناصر بدفع مبلغ 500 جنيه شهرياً، كحد أقصى، لحين تحصيل المبلغ كاملا من المحكوم ضده.