شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تطلق الحملة القومية المُكثفة للتحصين ضد مرض الحُمى القلاعية بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الزراعة، إنه بناءً على تكليفات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالحفاظ على مستويات الصد المناعى ضد مختلف الأمراض الحيوانية الوبائية المستوطنة، منعاً لانتشار هذه الأمراض قبل موسم الشتاء بدأت مديريات الطب البيطرى اليوم الحملة القومية المُكثفة للتحصين ضد مرضى الحُمى القلاعية وحمى الوادى المُتصدع فى كافة محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة على أهمية الالتزام بالخطة الموضوعة للوصول لروؤس الحيوانات وضمان أكبر تغطية ممكنة بالتحصين قبل قدوم موسم الشتاء، وسرعة الإنتهاء من الحملة تحسباً لظهور موجة ثانية من وباء فيروس كوفيد19.

وتم اليوم عقد اجتماع بالفيديو كونفرانس مع مُديريات الطب البيطرى بـ27 محافظة برئاسة د عبدالحكيم محمود – رئيس مجلس إدارة الهيئة وبحضور د محمد عطية – رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى لمناقشة آخر الاستعدادات للحملة، والتأكيد على توافر كافة المهمات والأدوات اللازمة لاتمام عملية التحصين بما يُحقق النتائج المرجوة من الحملة وتغطية ما لا يقل عن 80% من تعداد الحيوانات، وكذا متابعة ما تم من أعمال فى اليوم الأول للحملة وتذليل العقبات أمام لجان التحصين.

Advertisements

وأكد الدكتور عبدالحكيم محمود على أهمية ترقيم وتسجيل كافة الحيوانات غير المرقمة وتدوين بيانات التحصين في بطاقة تسجيل الحيوان قبل تسليمها للمربي وأن يتم العمل بالحملة 6 أيام اسبوعياً من أو ل ضوء وحتى آخر ضوء بلجان ثابته ومُتحركة من بيت لبيت وكذا رصد أي حالات إشتباه في الإصابة بالأمراض الوبائية أثناء الحملة والإبلاغ الفوري للهيئة العامة للخدمات البيطرية مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لاحتواء هذه البؤر.

وتم التنبيه على مُديري المديريات بتشكيل غرفة عمليات مركزية بكل مُديرية لمُتابعة عمل الحملة والتنسيق بين اللجان القائمة بالتحصين لتوفير كافة المستلزمات والأدوات والسيارات والوقود ومعدات الحماية الشخصية للأطباء والعاملين وتلقي الاستفسارات وتذليل العقبات التي تطرأ أثناء الحملة.

هذا ويناشد وزير الزراعة المربيين بالتعاون مع مُديريات الطب البيطري والمُبادرة بتقديم حيواناتهم للتحصين ضد المرض.