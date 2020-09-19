"س وج" كل ما تريد معرفته عن أول شركة لصناعة القطارات والمترو والمونوريل بمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن أول مصنع تخطط الحكومة لانشائه لصناعة الوحدات المتحركة العاملة بنظام الجر الكهربائى والديزل، وذلك في شكل سؤال وإجابة خلال التقرير التالى: أين سيقام هذا المصنع؟ مخطط إقامة المصنع في منطقة شرق بورسعيد بالاشتراك بين وزارتى النقل والتخطيط والهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس. ما أنواع العربات التي سيتم تصنيعها في هذا المصنع؟ المصنع سيتم فيه تصنيع عربات السكة الحديد والمترو والمونوريل. كيف سيتم تأسيس هذا المصنع وما الجهة التي ستشرف على تأسيسه وإدارته؟ تم تأسيس شركة تحت مسمى "الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية" لتتولى إنشاء هذا المصنع وإدارته، وهذه الشركة يدخل في شراكتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى وشركة بومباردييه العالمية. Advertisements ما الهدف من إنشاء هذا المصنع؟ الهدف من هذه المصنع توطين صناعة القطارات في مصر وتوفير الاحتياجات المحلية من القطارات بكافة أنواعها بجانب التصدير لدول أفريقيا والشرق الأوسط. متى سيتم البدء في إنشاء هذا المصنع؟ جارى حاليا إنهاء دراسات تنفيذ وإنشاء هذا المصنع وتوفير التمويل المطلوب من أجل البدء في الإنشاء.

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