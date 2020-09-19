شكرا لقرائتكم خبر عن 17 ألف طالب يؤدون امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية فى البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى 17 ألفًا و196 من طلاب الدبلومات الفنية فى محافظ البحيرة امتحانات الدور الثانى بالدبلومات الصناعية والزراعية والزراعية والتجارية والتعليم المزدوج وإعداد مهمنى ونظام 5 سنوات فى 22 لجنة امتحانية بمحافظة البحيرة.

وأكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا والحرص على التباعد الإجتماعى والتأكدي على ارتداء الكمامات فى اللجان.

وأشار «سعد» إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثانى هذا العام يبلغ عددهم 17 ألفًا و196 طالبًا وطالبة، منهم 11 ألفًا و868 بالدبلوم الصناعى و3 آلاف و146 بالزراعى وألفين و182 بالدبلوم التجارى، فى نطاق المحافظة مؤكدًا على انتهاء جميع الامتحانات في موعدها المحدد وفقاً للجداول المعلنة.

البحيرة تفحص طلاب الدبلومات الفنية قبل دخول الامتحانات - صورة أرشيفية

البحيرة تفحص طلاب الدبلومات الفنية قبل دخول الامتحانات - صورة أرشيفية