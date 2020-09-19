شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يترأس لجنة اختيار المتقدمين للوظائف القيادية بمديرية الزراعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ترأس اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اللجنة المشكلة لاختيار المتقدمين لشغل وظائف قيادية بمديريه الزراعة وهي مديري عموم إدارات ( الشئون المالية والإدارية ، الإرشاد الزراعي ، التعاون الزراعي ، الخدمات الزراعية ، تنمية الثروة الحيوانية ) حيث بلغ عدد المتقدمين 12 متقدم . وأكد الزملوط أن الاختيار بين المتقدمين يتم طبقا للمعايير والشروط بما يسمح باختيار عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة لتطوير اداء العمل بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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