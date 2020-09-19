شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 حالات غش في أول أيام امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 24 ألفا 934 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية (نظامي الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان في (4) مواد فترة أولي فقط، في أول أيام الامتحانات التحريرية (الدور الثاني) للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 29 سبتمبر 2020، داخل (424) لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفني لشؤون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (5) حالات غش وحيازة محمول في محافظة الفيوم وتم ضبط الطلاب المسؤولين عن ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبدأت السبت امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية (صناعي ـ زراعي ـ تجاري ـ فندقي) للعام الدراسي 2019/2020، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتستمر الامتحانات التحريرية حتى يوم الثلاثاء الموافق 29/9/2020، على أن تتم الامتحانات العملية للدور الثاني يوميًا عقب الامتحانات التحريرية وتنتهي الأربعاء الموافق 30/9/2020، كما تبدأ أعمال تقدير الدرجات لجميع النوعيات يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات (238113) طالبا وطالبة منهم (119853) طالبا وطالبة بالتعليم الصناعي، و(36228) طالبا وطالبة بالتعليم الزراعي، و(77269) طالبا وطالبة بالتعليم التجارى، و(4763) طالبا/طالبة بالتعليم الفندقي.

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ويبلغ إجمالي عدد اللجان الأصلية بجميع القطاعات (424) لجنة منهم (205) لجنة تعليم صناعى، (72) لجنة تعليم زراعي، (138) لجنة تعليم تجاري، (9) لجان تعليم فندقي، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة (35) مركز منهم (6) مراكز بالقاهرة والجيزة.