شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا: معرض لمستلزمات المدارس بأسعار مخفضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بالمنيا، عن تنظيم معرض لتوفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، والذى وجه بتنظيم معارض لمستلزمات المدارس، على أن تضم تلك المعارض جميع احتياجات الطلبة، من مستلزمات مدرسية وملابس وشنط وأحذية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن أولياء الأمور، ومحاربة غلاء الأسعار.

تستعد الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا، برئاسة اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، وبالتعاون مع إدارة تموين ملوى، بتنظيم معرض "أهلا بالعام الدراسي الجديد" لتوفير المستلزمات المدرسية، وجميع احتياجات الطلاب من ابناء المركز، بأسعار مخفضة، بمناسبة أقتراب حلول العام الدراسي الجديد.