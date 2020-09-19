شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة للنظافة في مدينة دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شن أحمد عيسي، نائب رئيس مدينة دسوق والقائم بمهام رئيس المدينه حملات مكثفه للنظافه بأحياء وشوارع المدينه تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين, محافظ كفرالشيخ بالاشتراك مع أشرف داوود رئيس حي شمال, وليد فاروق, رئيس حي جنوب, وقال عيسي أنه تم إزالة المتولد اليومي من القمامه بالمدينه من خلال فرق العمل بجهاز النظافه في الفترات الثلاث للورديات على مدار اليوم, لتظهر المدينة بالمظهر اللائق بها. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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