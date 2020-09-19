شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لإصابة طالبين بفيروس كورونا في المدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر مسؤول بالإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم أن قرار تأجيل بدء الدراسة بفصلين بالمدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة «بيسك» ومقرها الشيخ زايد هو إجراء احترازي لحماية باقي طلاب المدرسة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن إصابة الطالبين بالمرحلة الثانوية «الصف 11» جاءت بسبب التجمعات والاحتفالات بأعياد الميلاد خارج المدرسة وليس من داخلها، ومع ذلك سيخضع جميع الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدرسة لفحوصات اكتشاف فيروس كورونا للاطمئنان.

وتابع المصدر أن إدارة المدرسة بعد اكتشاف إصابة الطالبين، نبهت على طلاب الفصلين المنتمي لهم الطالبين داخل المدرسة بعدم الذهاب للمدرسة إلا يوم 27 سبتمبر الجارى، مع إجراء تحليل كورونا للتأكد من عدم وجود أي حالات إصابة أخرى.

من جانبها، أصدرت إدارة المدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة «بيسك» تعليمات باتخاذ كافة الإجراءات الصحية في المدرسة، حيث تم التنبيه على أولياء الأمور بالالتزام الكامل بإجراءات كورونا الاحترازية، وأن الفرق الطبية على تواصل مع العائلات من الطلاب المشاركين في الحفل، مطالبة الطلاب بعدم حضور أي تجمعات أو حفلات خارجية، مشيرة إلى أن المدرسة لم تنظم أي احتفاليات داخلها.

وتابعت المدرسة، في بيان لها، نشر عبر موقعها أن المدرسة اكتشفت حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد تتعلق بطالب من السنة11 حضر تجمعًا يومي الخميس 3 والخميس 10 سبتمبر.

وطمأنت إدارة المدرسة أولياء أمور الطلاب مؤكدة أن الطالبين المصابين بصحة جيدة، ولا تعتقد أنه سيكون هناك أي حالات أخرى، ولكن حماية لجميع الطلاب تقرر عدم عودة طلاب السنة 11 الآن إلى المدرسة حتى الأحد 27 سبتمبر.

وأشارت المدرسة إلى أن «الفرق الطبية والدعم على اتصال مباشر مع العائلات والطلاب، ونؤكد أن المدرسة تأخذ هذا الأمر على محمل الجد وسنتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية الجميع».

وتابعت أن المدرسة قلقة بشأن مشاركة بعض الطلاب بصفوف أخرى لهذه التجمعات، ونحن قلقون بشأن التأثير المحتمل على التعلم لطلابنا، إذا لم يتم التحكم في هذه الأنواع من التجمعات، حيث تقام هذه التجمعات مساء كل خميس ويلتقي الأطفال بدون أقنعة، ويتصافحون مع بعضهم البعض ولا يحافظون على مسافة اجتماعية، لذلك ليس من المستغرب أن ينتشر الفيروس بينهما.

وناشدت الإدارة الطلاب بعدم حضور تجمعات مماثلة خلال الأسابيع القادمة إذا أردنا إبقاء المدرسة مفتوحة لمجموعاتهم السنوية.

وشددت إدارة المدرسة على ضرورة منع التجمعات أو الحفلات غير خاضعة للرقابة، وضرورة حصر المناسبات الاجتماعية في مجموعات صغيرة بأقنعة.

وضمان التباعد الاجتماعي والاحتياطات الأخرى.

وأكدت المدرسة على ضرورة اتباع الإرشادات الخاصة بالتعامل، في ظل استمرار فيروس كورونا، وذلك لحماية الجميع من خطر انتشار الفيروس.

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