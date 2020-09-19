شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» : طقس مائل للحرارة رطب الأحد ... العظمي 35 والرطوبة 75 % والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد ، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

وهناك أمطار متوسطة ( 50 % تقريباً ) على مناطق متفرقة من السواحل الغربية ، وأمطار خفيفة ( 20 % تقريباً ) على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية ، وأمطار متوسطة ( 30 % تقريباً ) تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة ، نشطة غرب السواحل الشمالية وغرب جنوب الصعيد ، وعلى جنوب سيناء .

ويشير الخبراء إلى أن غرب البلاد يتأثر بمرتفع العروض الوسطى بينما يتأثر باقي الانحاء بامتداد منخفض الهند الموسمى .

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 2،25 : 1،75، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 75 – 25 ) ، السواحل الشمالية ( 80 – 45 ) ، شمال الصعيد ( 60 – 22 ) ، وجنوب الصعيد ( 30 – 14 ) .

Advertisements

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة " 35– 25 " ، الإسكندرية " 32 – 25 " ، قنا " 44 - 26 " ، الأقصر " 45– 27 " ، أسوان " 46 – 29 " .