شكرا لقرائتكم خبر عن المنشقون عن «مستقبل وطن» و«الشعب الجمهوري» ينافسون أحزابهم بـ«بني سويف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد دائرة الدائرة الثالثة بمحافظة بني سويف، ومقرها مركز ببا، معركة انتخابية كبيرة، بين مرشحي تحالف «مستقبل وطن – الشعب الجمهوري» والمستقيلين من الحزبين.

فبعد إعلان الحزبين عن مرشحيهم الفردي على مقاعد الدائرة أعلن كل من محمود عبدالوهاب أمين اللجنة الاقتصادية لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، ومحمد ناجي العمدة أمين مركز ببا بحزب الشعب الجمهورية استقالتهما من الحزبين، وأعلن كل منهم خوض الانتخابات مستقلين على المقاعد الفردية.

كان تحالف «مستقبل وطن- الشعب الجمهوري» ببني سويف أعلنا عن مرشحيهم بدائرة ببا، بالدفع بحسام العمدة وطه أبوالناظر من حزب مستقبل وطن، ومرشح من «الشعب الجمهوري» هو أحمد عباس أبوزيد.