شكرا لقرائتكم خبر عن المنشقون عن «مستقبل وطن» و«الشعب الجمهوري» ينافسون أحزابهم بـ«بني سويف» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تشهد دائرة الدائرة الثالثة بمحافظة بني سويف، ومقرها مركز ببا، معركة انتخابية كبيرة، بين مرشحي تحالف «مستقبل وطن – الشعب الجمهوري» والمستقيلين من الحزبين.
فبعد إعلان الحزبين عن مرشحيهم الفردي على مقاعد الدائرة أعلن كل من محمود عبدالوهاب أمين اللجنة الاقتصادية لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، ومحمد ناجي العمدة أمين مركز ببا بحزب الشعب الجمهورية استقالتهما من الحزبين، وأعلن كل منهم خوض الانتخابات مستقلين على المقاعد الفردية.
كان تحالف «مستقبل وطن- الشعب الجمهوري» ببني سويف أعلنا عن مرشحيهم بدائرة ببا، بالدفع بحسام العمدة وطه أبوالناظر من حزب مستقبل وطن، ومرشح من «الشعب الجمهوري» هو أحمد عباس أبوزيد.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,641
-
تعافي
87,158
-
وفيات
5,715
كانت هذه تفاصيل خبر المنشقون عن «مستقبل وطن» و«الشعب الجمهوري» ينافسون أحزابهم بـ«بني سويف» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.