شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنيا»: قطع المياه عن قريتين لأعمال الصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، قطع مياه الشرب عن قريتي طوه وتله بمركز المنيا، وذلك للقيام بأعمال تطهير الخزان الأرضي بمحطة طوه المرشحة يومي السبت والأحد . وناشد المهندس ياسر الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، المواطنين بتوفير احتياجاتهم الخاصة بهم خلال فتره قطع المياه . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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