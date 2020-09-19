شكرا لقرائتكم خبر عن بـ6 معامل إلكترونية.. جامعة الإسكندرية تبدأ تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المعامل الالكترونية لتنسيق المرحلة الثالثة والأخيرة فى جامعة الاسكندرية، لطلاب الشهادة الثانوية العامة للعام الاكاديمى 2020/201، استقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم أمس، وتستمر لمدة 5 أيام.

وقال الدكتور هشام جابر، القائم بعمل رئيس جامعة الاسكندرية،نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة خصصت 6 معامل الكترونية لاستقبال الطلاب وتسجيل رغباتهم بالمجان، موزعة بكليات الآداب، والتربية، والعلوم بمحرم بك، والهندسة، والتربية الرياضية بنين، والمدينة الجامعية للطالبات بسموحة.

وأضاف أنه تم تجهيز معامل للحاسب الآلي بالكليات الـ6 بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة بالتنسيق، فضلاً عن تواجد مجموعة من الإداريين لتسهيل عمليات استقبال الطلاب ومساعدتهم في تسجيل رغباتهم، وتزويدهم بالإرشادات اللازمة، وكذلك مشرفين من الإدارة الطبية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب أثناء تسجيل الرغبات وفق الخطة الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وتبدأ المرحلة الثالثة من أقل درجات النجاح وهى 205 درجة بنسبة 50% لطلاب الشعبتين، ويبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية 20 ألفًا و980 طالبًا وطالبة، بينما يبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية 57 ألفًا و185 طالبًا وطالبة، بإجمالى 86 ألفًا و165 طالبًا وطالبة، من الطلاب الناجحين في المرحلة الأولى، وذلك بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثانى، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يقوموا بتعمل تسجيل رغباتهم ضمن المرحلتين.

وتضم المرحلة الثالثة من التنسيق الطلاب المتبقين من امتحانات الدور الأول بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثانى.

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