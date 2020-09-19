شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشهد انطلاق حملة 100 مليون صحة للاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، انطلاق حملة 100 مليون صحة للإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي ، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية بالمركز الطبي ببلبيس، والتي تبدأ اليوم وتنتهي نهاية العام الحالي ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم ، وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة ، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

أكد المحافظ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة ، والتي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عام ، والمواطنين من عمر ١٨ حتي ٤٠ عام المسجلين بقاعدة بيانات ١٠٠ مليون صحة ويعانون من ارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية .

أضاف محافظ الشرقية أن المحافظة وضعت خطة محكمة لتوعية المواطنين وحشدهم بالمناطق المخصصة لإجراء المسح الطبي، لتنفيذ المبادرة التي تهدف إلى فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى ، للوصول إلى مجتمع صحي وسليم وخالٍ من الأمراض.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إجراءات الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين ، وصرف العلاج اللازم لهم ستتم بشكل دوري ، بالإضافة إلي الكشف المبكر للإعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن مرض السكري وإرتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

وأضاف أنه تم تحديد أماكن العمل بالمبادرة ، حيث تم تخصيص عيادة ثابتة بكل إدارة صحية، بالإضافة إلي العيادات المتنقلة، كما تم توفير القوي البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتدريب فنيين الإحصاء علي إدخال البيانات بالبرنامج ، مشيرا إلي أنه تم التأكيد علي الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين ، ومناشدة المرضي أصحاب الأمراض المزمنة ومرضي الكلي بالتوجه إلي الوحدة الصحية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مؤكداً على إستمرار أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

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