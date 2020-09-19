شكرا لقرائتكم خبر عن أغطية إسمنتية لبالوعات الصرف الصحي في 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استجابة لما نشرته «المصري اليوم» عن سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي في مدينة ٦ أكتوبر بالجيزة، قام جهاز المدينة بتغطيتها بأغطية إسمنتية في أحياء المدينة. وقال مصدر مسؤول بالصرف الصحى بجهاز المدينة إنهم عانوا كثيرا من قيام اللصوص بسرقة أغطية البالوعات وتعريض حياة المواطنين للخطر، كما قاموا بتغطيتها بأغطية إسمنتية مدعمة بهياكل حديدية دون جدوى. وشدد على ضرورة الإبلاغ عن حوادث السرقات ووضع كاميرات مراقبة بالعمارات لرصد عمليات السرقة وتسليم اللصوص لقسم الشرطة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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