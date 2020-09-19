شكرا لقرائتكم خبر عن «30 جلسة عامة وفنية».. وزير الري يراجع آخر تجهيزات انطلاق «اسبوع القاهرة للمياه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، السبت، الاجتماع التنسيقي للجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة تحت عنوان «الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة» والذي سيُعقد خلال الفترة 18-22 أكتوبر 2020، وذلك لمتابعة كافة الترتيبات التنظيمية والفنية المختلفة الخاصة بالمؤتمر لضمان تنفيذه بصورة لائقة ومشرفة وجودة عالية تنافس النجاح الذي حققه المؤتمر في نسختيه الاولي والثانية.

وقال إنه تم استعراض مسودة برنامج فعاليات الأسبوع وما يحتويه من جلسات وحلقات نقاش علمية فضلاً عن الاجتماعات رفيعة المستوي وفاعليات الأحداث التي ستقام على هامش المؤتمر ومناقشة الترتيبات اللوجستية وجميع الجوانب التنظيمية الخاصة بترتيب الحدث ليتواكب مع نظرائه من الفعاليات المائية العالمية بصورة تشرف مصر صاحبة الحضارة التي قامت على ضفاف النيل.

وأضاف وزير الري أن نسخة هذا العام من أسبوع القاهرة للمياه تحت شعار «الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة»، تهدف إلى تسليط الضوء على عدة محاور منها التحديات التي تواجه الموارد المائية في المناطق الجافة، ومناقشة الحلول العلمية وأحدث التكنولوجيات لتحقيق الامن المائي.

واوضح الوزير انه اتخاذ كافة تدبير الإجراءات الاحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال فعاليات حفل افتتاح أسبوع القاهرة المياه 2020.

ومن جانبها قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط ورئيس اللجنة التنظيمية، ن أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة يأتي مختلفاً في تنفيذه هذا العام عن الأعوام السابقة حيث سيُعقد الافتتاح الرسمي ويعقبه بدء الفعاليات عبر تقنيات التواصل عن بُعد بما يضمن المشاركة الواسعة والفعّالة للخبراء من مختلف انحاء العالم اتخاذ كافة تدبير الإجراءات الاحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال فعاليات حفل افتتاح أسبوع القاهرة المياه 2020.

وأضافت أن برنامج الفعاليات ستضمن عقد 5 جلسات عامة وأكثر من 25 جلسة علمية وفنية تنظمها عدد من المنظمات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى عقد اجتماعين رفيعي المستوى (الاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات الموارد المائية والري ووزارة الزراعة في الدول العربية، مائدة مستديرة للخبراء بالمجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه) ومنتدى الشباب الأفارقة المتخصصون بالمياه و3 مسابقات لأفضل مشروع تخرج في مجال الري والهيدروليكا وإدارة المياه، وأفضل عرض مختصر لرسائل الماجستير والدكتوراه في مجالات المياه، وكذلك مسابقة المزارعين لأفضل ممارسة في مجال الري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل تجدر الإشارة إلى أن التفاعل على الموقع الرسمي للمؤتمر تخطي المائة ألف زائر مما يؤكد النجاح الذي حققه المؤتمر على المستوى الإقليمي والدولي خلال نسختيه الاولى والثانية 2018 و2019 حيث حضر كلا منهما أكثر من 1000 مشارك وتم عقد أكثر من 50 جلسة فنية وحاضر فيها أكثر من 40 عالم وخبير في مجال المياه وشاركت حوالي 30 شركة وجهه في المعرض المقام على هامش كل منهما.

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