شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى يجيز تعطر النساء ويؤكد: يدخل فى حيز النظافة شرط ألا يكون نفاذا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية ، إن التعطر للرجال والنساء يدخل في حيز النظافة ومظهر الإنسان، مؤكدا أنه لابد أن يعيش الإنسان نظيف، وهذه مطلوبات شرعية.

وأضاف خلال لقائه الإسبوعى ببرنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه لابد أن يتفق الشكل الجميل مع الجوهر والقلب الطيب، و التعطر للمرأة يعني الظهور بسلوك حضارى، مشيرا إلى أن استخدام العطور بالنسبة للمرأة لابد وأن يكون غير ملفت، حيث إنه لابد أن يكون هناك اعتدال في استعمال العطور.

وأكد الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، أن معركة الوعى هي السبيل الوحيد للنجاة، موضحاً أن عدم ترديد الشائعات مطلوب شرعاً والإنسان مسئول عن كل كلمة ينطق بها ويكتبها وكل إشارة يشير بها.

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