شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعات التقوية.. كيف تساهم فى زيادة دخل المعلمين؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مجموعات التقوية بديلا للدروس الخصوصية، مع انطلاق العام الدراسى الجديد 17 أكتوبر المقبل، خاصة مع انتشار جائحة كورونا، ويوضح ”الخليج 365” من خلال الإنفو جراف التالى كيف تسهم مجموعات التقوية فى زيادة دخل المعلمين؟. يبدأ سعر الحصة من 15 جنيها وحتى 80 جنيها فى الساعتين. فى السابق كان الحد الأقصى للحصة 70 جنيها. تساعد المعلم علي مضاعفة دخله وتعوضه عن الدروس الخصوصية. Advertisements المعلم النشط يمكنه كسب 3 آلاف جنيه فى ساعتين لو تراوح عدد الطلاب في المجموعة من 50 لـ 100 طالب. وفقا لمهارة المعلم.. يحق للطالب اختياره للحصول لديه على مجموعة تقوية. مجموعة التقوية توفر قاعات مجهزة لحماية الطلاب من فيروس كورونا



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجموعات التقوية.. كيف تساهم فى زيادة دخل المعلمين؟.. إنفوجراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.