شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد دعمها وتضامنها الكامل مع تطلعات شعب مالى نحو السلام والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المندوب الدائم لمصر لدى الاتحاد الأفريقى السفير أسامة عبد الخالق على دعم وتضامن مصر الكامل مع تطلعات شعب مالى نحو السلام والتنمية، مشددا على ضرورة استعادة النظام الدستوري بشكل عاجل، كما أكد عبد الخالق - خلال اجتماع مجلس السلم والأمن الأخير حول تطورات الموقف في مالي الذى عقد اليوم السبت - على أهمية الحوار الوطني المالي كأداة لا غنى عنها من أجل التوافق على خارطة طريق للانتقال السياسي بالبلاد بشكل يحفظ السلم والأمن ومواجهة التنظيمات الإرهابية وتنفيذ اتفاق الجزائر لعام 2015. ونوه بأن أية عقوبات مفروضة على مالي من جانب أي طرف اتصالاً بالأحداث الأخيرة ينبغي ضمان عدم تأثيرها على الشعب المالي الشقيق أو مساسها بتمتعه في حقوق الإنسان الأساسية وفي مقدمتها الحق في التنمية والغذاء والصحة وحرية الحركة.

وطالب عبد الخالق، الاتحاد الأفريقي والتجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا بمرافقة مالي وشعبها وصولاً إلى بر الأمان وتلبية تطلعات الشعب المالي نحو الديمقراطية والاستقرار والرفاهية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تؤكد دعمها وتضامنها الكامل مع تطلعات شعب مالى نحو السلام والتنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.