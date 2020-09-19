شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تضبط 5 حالات غش وحيازة محمول بامتحان الدبلومات الفنية دور ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى 24 ألف 934 طالب/طالبة بالدبلومات الفنية (نظامي الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم الامتحان فى (4) مواد فترة أولي فقط، في أول أيام الامتحانات التحريرية (الدور الثاني) للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 29 سبتمبر 2020، داخل (424) لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (5) حالات غش وحيازة محمول في محافظة الفيوم وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.