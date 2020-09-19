شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق إجراءات كورونا أثناء امتحان act لطلبة الدبلومة الأمريكية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت لجان الامتحانات المخصصة لطلاب الدبلومة الأمريكية لأداء امتحان act، على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث يؤدى الطلاب امتحان act، بديلا لامتحان sat، بعد قرار وقف امتحان السات بعد تسريبه، حيث تم تحقيق التباعد بين الطلاب مع ارتداء الكمامات.



وخصصت وزارة التربية والتعليم عدة لجان، منها لجنة مدرسة سمارت ستى بالمنصورية، والواحة فى الهرم، وعدة مدارس أخرى فى بعض المحافظات لأداء الطلاب للامتحانات، ويؤدى طلاب الدبلومة الأمريكية امتحان act، على فرصتين أحدها 11 و12 سبتمبر الجارى، وفرصة أخرى 18 و19 من نفس الشهر.



وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم أعلن مواعيد اختبارات ACT خلال الفترة القادمة لطلاب الدبلومة الأمريكية، حيث تم منح الطلاب فرصة التسجيل للامتحان القادم "ACT Test" بتاريخ 11 و12 سبتمبر، من خلال هذا الرابط: https://my.act.org ، وأيضا التسجيل للامتحان القادم ACT International Subject بتاريخ 18 و19 سبتمبر، من خلال هذا الرابط: https://connecme.com/exams/

وأوضح الوزير: اختبارات ACT هي اختبارات الكترونية معتمدة داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتقييم مؤدي إلى تنسيق الجامعات ويتيح للطالب عدد سبع محاولات سنويًا، كما يتيح اختبار Subject Test، وتجري الاختبارات في شهور (سبتمبر – أكتوبر – ديسمبر- فبراير- أبريل – يونيو- يوليو).

وأعلن الوزير الضوابط المتعلقة بالتنسيق للجامعات:

1- يمكن اختبار ACT الطلاب من دخول الكليات الأدبية حال اجتيازهم اختبارات اللغة الإنجليزية وعددهم اثنان + اختبار Math (الرياضيات) فقط.

2- عند رغبة الطالب دخول الكليات العملية فيما عدا القطاع الطبي وقطاع الهندسة فعليه إضافة اختبار Science الخاص باختبارات ACT إلى ما سبق.

3- يحتاج الطالب إلى اجتياز اختبار Subject Test عند دخول أحد كليات القمة بقطاعي الطب والهندسة بحسب اختياره وهو يعادل اختبار Sat2.

4- لا يحتاج الطالب عند دخول اختبارات Subject Test إلي اجتياز اختبار Science الخاص باختبارات ACT.

5- يمكن للطالب الاختيار ما بين اختبار ACT أو Sat1، ويمكنه أيضًا الاختيار ما بين اختبار Subject Test أو Sat2.

6- يتمتع الطالب المصري بجميع المحاولات من كلا النظامين في عدد المحاولات دون أن يؤثر ذلك علي العدد النهائي للمحاولات، أي يتمتع في كل عام بجميع المحاولات من الاختبارين في آن واحد.

7- يمكن للطالب اجتياز ACT مع اختبار Sat 2 كما يمكنه أيضًا اجتياز اختبار Sat 1 مع اختبار Subject Test الخاص باختبارات ACT بحسب الأحوال وحين رغبة الطالب في ذلك.

8- اختبارات ACT وSubject Test تتيح للطالب الذي يدرس في مصر أو خارجها دخول جميع الجامعات والكليات المصرية الحكومية والخاصة.

9- تسرى ذات قواعد التنسيق الخاصة بال Bonus Matching على الطلاب الذين يجتازون اختبارات ACT واختبارات Subject Test.

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