شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة تجهز 10 مدارس لتلقى طلبات التصالح من المواطنين بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على متابعة إجراءات تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بمدرستى أحمد عرابى وابو ظبى الاعدادية والتى تم تجهيزهم لاستقبال طلبات مواطنى مراكز أبو النمرس و البدرشين .

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم تجهيز 10 مدارس بالأحياء والمراكز التى تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين لتلقى طلبات الراغبين فى التصالح للتسهيل عليهم وتفتيت الكثافات بالمراكز التكنولوجية حيث شملت المدارس التى تم تجهيزها مدرسة نجيب محفوظ ببولاق الدكرور ومدرسة ام المؤمنين الثانوية لمواطنى احياء الطالبية والعمرانية ومدرسة عمرو بن العاص الابتدائية المشتركة لحى جنوب الجيزة ومدرسة الصفا والمروة لمواطنى حى الهرم و مدرسة احمد عرابى بشارع النيل بحى شمال الجيزة ومدرسة الاورمان الثانوية بنات بالعجوزة ومدرسة محمد فوزى الاعدادية لمواطنى حى الوراق ومدرسه أوسيم الاعدادية لمركز أوسيم ومدرسه أبو ظبى الإعدادية المشتركة بمركز أبو النمرس ومدرسة أحمد عرابى بمركز البدرشين والمركز الثقافى بالحوامدية

وأكد المحافظ انه تم تجهيز المدارس بالفراشة اللازمة من تندات وكراسى كما تم نقل عدد كافى من العاملين والحواسب الألية للمدرسة وذلك لإنهاء كافه المعاملات والاجراءات من مكان واحد للتيسير على المواطنين وسرعه إنجاز مصالحهم .

وأشار راشد، إلى أن المحافظة تسعى لتقليل المدة الزمنية التى يقضيها المواطن لتقديم طلب التصالح للوحدة المحلية وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الإجتماعى بين المواطنين حفاظاً على سلامتهم فى ظل الكثافة الكبيرة التى تشهدها المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمه المواطنين لتلقى طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء .

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وأشار محافظ الجيزة انه تم وضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح ورسوم الفحص وتطبيق قرار التخفيض طبقاً للقيم الواردة بقرارات المحافظة كما وجه بتخصيص موظفين بكل مدرسة من المدارس التى تم تجهيزها للرد على استفسارات المواطنين لتسهيل الاجراءات عليهم مشدداً على التعامل الجيد مع المواطنين وسرعه انجاز طلباتهم

وخلال الجولة شدد المحافظ على رؤساء مراكز ابو النمرس والحوامدية والبدرشين بالتواجد على مدار اليوم بمدارس تلقى طلبات التصالح لإزاله اى معوقات تواجه المواطنين والرد على استفساراتهم .

كما حرص المحافظ على الاستماع الى اراء المواطنين وابرز المعوقات التى تواجههم ونسب التخفيض التى تم اقرارها .

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء مراكز البدرشين والحوامدية وابو النمرس .