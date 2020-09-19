شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن إزالة 146 و762 مخالفة على الترع منذ يناير 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى بأن إجمالى الإزالات التى تم تنفيذها على الترع من انطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل فى يناير 2015 بلغت 146 ألف و762 مخالفة .

وشددت وزارة الرى على مضيها قدما في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

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وكان وزير الرى قد كلّف باتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات على النيل في مهدها ويعرض تقرير شهرى بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة والتأكيد علي استمرار ازالة التعديات علي كل منافع الرى.

الجدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.