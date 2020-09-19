شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشهد حفل تجهيز 50 عروسة من الأسر الأولى بالرعاية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الحفل الذى أقامته محافظة القاهرة بالتعاون مع الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية وشارك فيه عدد من الجمعيات الأهلية العاملة بالقاهرة لتسليم الأجهزة الكهربائية لـ 50 من العرائس الأولى بالرعاية .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا الحفل يأتى فى إطار تفعيل مبادرة "حياة كريمة" التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مشيرًا إلى أن توزيع الأجهزة الكهربائية على هؤلاء الفتيات يهدف إلى المساهمة فى رفع العبء عن أبناء المحافظة فى إطار اهتمام الدولة برعاية غير القادرين، مقدماً التهنئة للعرائس ومتمنياً لهم حياة زوجية سعيدة.

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وأكد محافظ القاهرة خلال الحفل على أهمية مشاركة المجتمع المدنى ممثلاً فى الجمعيات الاهلية للأجهزة التنفيذية للمحافظة فى استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأسر المصرية مشيدًا بالدور الاجتماعى الذى تلعبه الجمعيات الأهلية فى مصر والذى تلاحظ تناميه خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة.

وأعلن عز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية خلال الحفل انه سيتم إطلاق مبادرة برعاية محافظ القاهرة بمناسبة العام الدراسى الجديد تحت عنوان "سعادتى فى مدرستى" تستهدف مد 250 ألف طالب وطالبة بالزى المدرسى والشنط المدرسية اعتبارا من أول أكتوبر القادم.

شهد الحفل نواب المحافظ للمناطق الأربعة وبحضور محمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية وعدد من رؤساء مجالس ادارات عدد من الجمعيات الأهلية .