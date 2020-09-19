البعثة الطبية المصرية فى السودان تجرى الكشف على أكثر من 10 آلاف حالة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت البعثة الطبية المصرية فى السودان، الكشف الطبى لـ 10 آلاف و42 سودانيا، خلال 8 أيام عمل، فى المواقع التى انتشرت فيها على أطراف العاصمة القومية، وتنتشر البعثة فى المناطق الأكثر تضررا من الفيضانات والسيول فى ولاية الخرطوم، وتضم 20 طبيبا وممرضا وخبيرا في مكافحة ناقلات الأوبئة، مقسمين إلى عدة فرق، انتشرت في الخرطوم بحري، شمال العاصمة، كرري شمال غرب ولاية الخرطوم، الشقيلاب جنوب الخرطوم، جبيل الطينة جنوب الخرطوم، وأخيرا فى مناطق في شرق النيل.

وقال رئيس البعثة الدكتور عمرو سليمان، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في السودان، إن البعثة زارت عددا من معسكرات إيواء المتضررين، وأجرت فحصا لعدد كبير من الحالات فيها.

وأكد سليمان أنه وفقا لتعليمات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ورئيس هيئة الإسعاف مستشار وزيرة الصحة الدكتور محمد جاد، فإن الكشف الطبي يتم مجانا، وكل المستلزمات والأدوية التي تستخدم في الكشف وعلاج الحالات، تُصرف من شحنات المساعدات القادمة من القاهرة، بالتنسيق مع الجانب السوداني.

وأوضح أن عدد الحالات التي أجرت البعثة الطبية المصرية الكشف عليها، حتى مساء أمس، بلغ 10 آلاف و 42 حالة، منها 5177 باطنة و 4865 حالة أطفال.