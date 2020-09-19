شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن إزالة 100 مخالفة على المصارف الزراعية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عاشور عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الرى، أن عدد المخالفات التى تم ازالتها على المصارف الزراعية منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل فى يناير 2015 بلغ 77 الف و728 مخالفة .

أضاف عبد الكريم أن الهيئة قامت خلال الأسبوع الماضى بإزالة 100 مخالفة على المصارف الزراعية فى نطاق الوجهين البحرى و القبلى .

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أوضح عبد الكريم أنه تم ازالة ( 92) مخالفة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات (الشرقية 29 ) إزالة والدقهلية ( 60 ) إزالة – القليوبية بعدد (3 ) إزالة)، بالإضافة إلى 8 ازالات فى إقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط 8 إزالات.

يشار إلى أن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وتواصل وزارة الرى بكافة أجهزتها تنفيذ كافة الإزالات ، بعزم لا يلين ، والتصدى لجميع أشكال التعديات فى مهدها على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث .