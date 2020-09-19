"نجم الخريف" يزين قبة السماء بدءا من اليوم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد بسماء الوطن العربى بدءا من مساء اليوم وحتى الشهر القادم نجم (فم الحوت) الذى يعرف بتسمية " نجم الخريف "، ويمكن مشاهدته بالعين المجردة ويكون فى أفضل أحواله عند منتصف الليل، واشار المهندس ماجد ابوزاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة ،في بيان أصدره اليوم ، الى أن (فم الحوت) نجم ابيض مزرق من القدر الثاني، وهو أكبر بمرتين من الشمس و 20 مرة أكثر إشراقا، يبعد عن الأرض 25 سنه ضوئية ، وهو ألمع نجم ضمن مجموعه نجوم الحوت الجنوبي التي تتألف من سبعة نجوم تنتظم في مضلع سداسي غير منتظم .

وأوضح أنه يطلق على هذا النجم تسميات أخرى مثل " النجم الوحيد " بسبب انه المع نجم يظهر في جزء فارغ من السماء، ويسمى أيضا " النجم المنعزل أو " النجم المنفرد " .

وقال إنه في الليالي الأولى من فصل الخريف يرصد نجم (فم الحوت) حيث يظهر فوق الأفق الجنوبي الشرقي ولا يوجد نجم براق أخر يكون منخفضا جدا في الأفق الجنوبي الشرقي في هذا الوقت من السنة .

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وأضاف أنه مع مرور الساعات يصل (فم الحوت) أعلى نقطة فوق الأفق الجنوبي تقريبا وبعد ذلك يغرب في الأفق الجنوبي الغربي تقريبا، ويعود سبب هذه الحركة الظاهرية لهذا النجم وبقية النجوم في قبة السماء إلى دوران الأرض حول محورها.

واكد ان هذا النجم (فم الحوت) ، الى جانب انه واحد من ألمع نجوم سماء الليل، فهو في غاية الأهمية حيث اكتشف منذ سنوات بأنه يمتلك قرص كوكبي دوار ، وهذه الحلقة من الغبار التي تحيط بـ (فم الحوت) ربما تشكل كواكب يوما ما.

