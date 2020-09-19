صرف المساعدات للمستفيدين من تكافل وكرامة المتخلفين عن المواعيد المحددة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التضامن الاجتماعى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر الجارى، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

‎كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد بدأت الثلاثاء الماضى، صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر سبتمبر الجارى، للمستفيدين من البرنامج، ويبلغ عددهم حوالى مليون و240 ألف فرد.

‎يذكر أن وزيرة التضامن كانت قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري، لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.

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‎وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي، لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

‎جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حوالي 3 ملايين أسرة بما يشمل حوالى 12 مليون فرد، ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و518 مليون جنيه.